Оккупанты на Донбассе заставляют детей идти в школу в разгар боевых действий, – Денисова

Российские войска принуждают детей, находящихся на временно оккупированных территориях, начать обучение в разгар ведения боевых действий. Таким образом страна-агрессор хочет устроить провокации с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны.

Об этом в своем Telegram-канале заявила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, руководство РФ делает из детей заложников и живой щит для своих войск.

"При мониторинге соцсетей оккупационных властей была обнаружена информация, что во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля оккупанты заставляют детей идти в учебные заведения. Вероятно, такие действия направлены на усложнение операции по предстоящему освобождению города ВСУ", – сказано в сообщении.

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Согласно статье 38 Конвенции ООН о правах ребенка, государства-участники войны обязаны принимать все возможные меры для того, чтобы обеспечить защиту детей, которых затрагивает вооруженный конфликт.

"Страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года о защите мирного населения во время войны", – добавила омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины убили 183 ребенка. Еще 342 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.