Оккупанты на Донбассе штурмуют ряд городов, в Мариуполе наносят удары по 'Азовстали' – Генштаб

На 77-е сутки войны вражеская армия РФ продолжает проявлять наибольшую боевую активность на Слобожанском и Донецком направлениях. Оккупанты пытаются взять под контроль ряд украинских городов и особо не прекращают штурмовать мариупольский завод "Азовсталь", нанося ракетно-бомбовые удары.

В то же время украинская авиация помешала таким действиям захватчиков в других регионах, а сухопутные войска отбили 12 атак противника только на Донбассе, уничтожив очередную партию техники. Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 11 мая.

Ныне на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. А на Слобожанском враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии западного военного округа, 41-й общевойсковой армии центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Там оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск в направлении государственной границы, осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от Харькова.

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На Изюмском направлении группировка из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям.

На Донецком направлении войска РФ сосредоточиваются на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата Лимана и Северодонецка.

Не прекращает штурмовые действия враг и на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдиевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В Мариуполе оккупанты блокируют наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия. Также наносят ракетно-бомбовые удары.

На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиции защитников Украины. Для угнетения каналов радиосвязи он применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Криворожском направлении военные РФ обстреливали подразделения наших войск с применением артиллерии. С целью закрепления на захваченной территории оккупанты проводят инженерные работы и создание новых позиций возле Брускинского и Великой Александровки.

На Таврическом направлении захватчики проводят демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствуют инженерное оборудование своих позиций, пополняют запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности.

В Генштабе ВСУ отмечают, что войска РФ продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов, объектов инфраструктуры.

Постоянные обстрелы оккупантами не разрешают провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых людей из зоны боевых действий.

За сутки 10 мая украинские подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ликвидировали четыре вражеских БПЛА типа "Орлан-10". Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ был уничтожен российский вертолет Ми-24 "Крокодил" вместе с двумя "200-ми" пилотами.

Украинская авиация на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники накануне отбили 12 атак оккупантов. Уничтожили 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, семь автомобилей и две единицы специальной инженерной техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время зачистки от оккупантов села Русская Лозовая на Харьковщине войска РФ в панике покидали населенный пункт. Они так спешили убежать от воинов ВСУ, что утопили два своих вездехода.