Оккупанты на Черниговщине расстреляли в спину подростков, которые стали свидетелями их мародерства

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, в частности, против детей. На Черниговщине они расстреляли в спину подростков, ставших свидетелями их мародерства.

Преступление было совершено 4 марта в деревне в Нежинском районе. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Ювенальные прокуроры установили, что 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели, как оккупанты его грабят. Ребята начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими РФ из автоматического оружия.

Отмечается, что 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

Всего за время войны в Украине пострадали более 513 детей. Среди них 176 детей погибли и более 336 получили ранения.

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Количество пострадавших не окончательно, потому что в настоящее время продолжается работа в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Кроме того, в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.

Напомним, российские оккупанты расстреляли на Каховском водохранилище лодку с людьми, которые хотели выбраться из села Первомаевка Херсонской области. По судну, прибившему к берегу в районе села Марьянское на Днепропетровщине, открыли огонь из РСЗО "Град", погибли трое взрослых и 13-летний мальчик.

Как сообщал , в Изюмщине (Харьковская область) российские военные расстреляли семью с маленьким ребенком внутри их авто. Погибли женщина, мужчина и 3-летний малыш.

Ранее оккупанты на блокпоста под Киевом расстреляли автомобиль врача. Ехавшая в нем женщина пыталась вывезти своего племянника. В конце концов , тело мальчика удалось забрать и похоронить. А вот погибшая Марина оставалась в машине.