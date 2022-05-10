Оккупанты могут устроить диверсии на объектах химической промышленности Украины – Генштаб

В Генеральном штабе предупредили о вероятности совершения опасных вражеских диверсий. В частности, провокации могут устроить на объектах химической промышленности Украины.

Также сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 10 мая.

По информации Генштаба, диверсии на объектах химической промышленности могут быть устроены врагом с целью обвинения в них подразделений Вооруженных Сил Украины.

"Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины", – сообщили в Генштабе.

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