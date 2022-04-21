Оккупанты могут планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры на западе Украины: в СНБО заявили об угрозе

В Совете национальной безопасности и обороны Украины предупредили о новом коварном плане российских оккупантов. Рашисты могут планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры на западе Украины.

В частности, они намерены взрывать мосты. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

По их данным, в пророссийских Telegram-каналах, публикующих пропагандистскую информацию о войне в Украине, появилась информация о том, что россияне якобы получили полный и точный список координат железнодорожных мостов Западной Украины.

Российские пропагандисты подчеркнули, что "мостоповалу быть".

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Но сведения о местоположениях объектов железнодорожной инфраструктуры Украины, среди которых и информация о виадуках и мостах, никогда не были гостайной, поэтому они находятся в свободном доступе.

Эксперты считают, что такие информационные вбросы могут являться частью кремлевской информационно-психологической операции. Например, для нагнетания панических настроений среди украинцев, которые сейчас находятся на западе страны.

Однако учитывая угрозы атак на натовские колонны с оружием для Украины, нельзя исключать возможности реализации очередного коварного плана рашистов.

Напомним, в ночь на среду, 13 апреля, войска РФ обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

На востоке Украины российские войска снова ударили по железнодорожной станции. Это произошло в ночь на понедельник, 11 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате атаки погибли 57 человек, еще 109 получили ранения разной степени тяжести.