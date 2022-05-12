Оккупанты могут готовить "референдум" в Мариуполе: у мэрии появились данные о дате

Российские оккупанты в Мариуполе намерены организовать референдум по присоединению к России. Его проведение запланировано, вероятно, на 15 мая.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, такую дату назвали на сайте города 0629.com.ua, также ее озвучивал самоназванный мэр.

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что все признаки указывают на то, что оккупанты намерены ускоренно интегрировать Мариуполь в Россию в составе "ДНР". Первым шагом к этому стал переход на российский код мобильной связи.

Видео дня

"Напомню, что тетради в школах в Мариупольском районе и Мариуполе подписывают Мариуполь. Ростовская область", – добавил советник мэра.

В то же время, он отметил, что ни для Украины, ни для Мариуполя в оккупации никаких последствий такие действия рашистов не несут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупант, выдающий себя "заместителем главы администрации" Херсонской области, Кирилл Стремоусов заговорил о присоединении региона к России. С такой просьбой рашисты намерены обратиться к своему диктатору Владимиру Путину. Также коллаборант Стремоусов рассказал, что в Херсонскую область отправятся учителя из временно оккупированного Крыма.