Оккупанты могли поджидать волонтеров: под Киевом нашли еще одно тело убитого украинца

Стало известно имя еще одного замученного россиянами украинца в селе Мотыжин под Киевом. Им оказался волонтер из Ирпеня Сергей Кубрушко. Мужчина вместе с товарищем привез людям гуманитарную помощь, однако российские захватчики их уже поджидали.

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Везли продукты жителям Мотыжина

Еще 21 марта 35-летний Сергей Кубрушко вместе с родственником Андреем из ГО "Группа Патриот" отправились в село Мотыжин по Житомирской трассе отвезти гуманитарную помощь.

"У нас есть гуманитарные экипажи, которые доставляют людям в Киево-Святошинском районе продукты, лекарства, также помогают с эвакуацией. Сергей был одним из волонтеров. В тот день вместе с Андреем они поехали в Мотыжин. Везли крупы, хлеб, лекарства. В какой-то момент связь с ними пропала – они оказались в плену у россиян", – рассказывает Алла Котенко, руководитель аналитического отдела ГО "Группа Патриот".

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В организации предполагают, что волонтеров могли поджидать захватчики. Оккупанты регулярно обходили дома селян, отбирали продукты и видели, что у людей появляются свежий хлеб, крупы. Вероятно, кто-то сказал, что продукты привозят волонтеры.

Жена Сергея, Марина, писала на своей страничке, что муж и Андрей в плену вместе с жителями Мотыжина, среди которых есть даже дети, и просила молиться за них. Она очень надеялась, что наши войска освободят село и мужчины вернутся.

Однако российские оккупанты жестоко расправились с пленными. Тело Сергея обнаружили вместе с убитыми старостой этого села Ольгой Сухенко, ее мужем Игорем и сыном Александром.

"Я так тебя люблю"

Сергей Кубрушко был родом с Черкасской области. В последнее время он жил в Ирпене со своей семьей. Его супруга показывала видео, на котором запечатлен разбитый орками их новенький ЖК в Ирпене.

Сергей и Марина были женаты всего 3,5 года. "Это были лучшие 3,5 года в моей жизни… ты делал меня счастливой каждый день… Ты тот мужчина, о котором я мечтала, а теперь тебя нет. ТЕБЯ НЕТ… в голове не укладывается… Сережа, я так тебя люблю!!! Ты каждым своим днем являл Бога другим людям, помогая каждому, кто об этом попросит… и умер так же, помогая людям", – написала Марина.

Знакомые и друзья в комментариях пишут, что Сергей был добрым, оптимистичным и светлым человеком. Помогал всем. Также он был глубоко верующим. Никто не может понять, за что и почему российские оккупанты убили безоружного, который просто помогал нуждающимся.

О судьбе второго волонтера Андрея – родственника семьи Кубрушко – пока ничего не известно. Родные и друзья надеются на чудо: верят, что он ранен, но жив.

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