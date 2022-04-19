Оккупанты минуют в Украине дороги, леса и кладбища: разведка рассказала о новых преступлениях врага

Российские фашисты минируют в Украине дороги, поля, леса и кладбища. Минирование проводят по всем временным оккупированным территориям.

О новых преступлениях оккупантов рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В ГУР назвали районы, где враг совершил преступную деятельность.

Так, в частности, в ночь на 18 апреля оккупанты провели плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог территории вдоль трассы Херсон – Снегиревка на отрезке между Приднепровским и Александровкой.

В Харьковской области на территории Великобурлукского района они оставили не заминированными только проход на территорию РФ. Все второстепенные дороги вместе с грунтовыми оккупанты полностью заминировали. Как объясняют сами захватчики, они таким образом пытаются не допустить проезда волонтерского транспорта и украинских ДРГ.

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Оставили жуткие "сюрпризы"оккупанты и в Запорожской области. В частности, они заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы Пологовского района. С территории и помещений медучреждения российские фашисты вывели всех больных и персонал, оставив там только своих пленных, которые находились на первом этаже. Персоналу больницы запретили возвращаться на рабочие места, сообщив им об "увольнении" с работы и пригрозив расстрелом на месте в случае нарушения их приказа.

В том же Пологовском районе в селе Федоровка оккупанты заминировали все дороги, поля, посадки и даже территории кладбищ.

Как сообщал OBOZREVATEL, убегающие из Киевщины оккупанты заминировали автомобили и дома, а на дорогах после них остались неразорванные снаряды и мины.