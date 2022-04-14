Оккупанты месяц удерживали в подвале жителей Ягодного: репортаж из освобожденного села на Черниговщине. Видео

Небольшое село Ягодное на Черниговщине, которое почти месяц было оккупировано россиянами, местные жители называют "Черниговской Бучей". Здесь захватчики так же расстреливали безоружных мирных жителей и уничтожали их дома.

Всех селян еще в первые дни оккупации военные РФ под дулами автоматов согнали в подвал под школой, добровольно туда идти никто не хотел. Об этом говорится в сюжете "Громадського" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В этом подвале около месяца провели более 300 человек. За это время более 10 местных жителей умерли в душном помещении из-за нечеловеческих условий.

Сами же оккупанты поселились в помещении школы, сделав из нее штаб, а по периметру российские солдаты вырыли рвы для техники и окопы для пехоты. Так что мирных жителей они использовали в качестве живого щита, чтобы Вооруженные силы Украины не могли ударить по школе, рассказали местным наши военные.

Людей выпускали на улицу из подвала только когда не было обстрелов, далеко отходить им не разрешали россияне. Иногда были дни, когда на улицу селян вообще не выпускали, а воздуха внутри всех не хватало, поэтому они сделали отверстия в стенах, чтобы иметь возможность как-то дышать.

Оккупанты давали пленникам еду, однако ее было мало, так что голодать приходилось и детям, и взрослым.

В тесном помещении было слишком много людей, и даже посидеть им было за счастье. Учитывая, что двор выпускали редко, даже в туалет приходилось ходить на глазах у всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, село Ягодное в Черниговской области почти месяц – с 5 марта по 2 апреля – было под российской оккупацией. Солдаты РФ использовали людей как живой щит, а на территории почти непрерывно шли бои.

О том, как жилось местным жителям в подвале школы, куда их загнали захватчики, рассказал мужчина, которому в тесном помещении 25 ночей пришлось спать стоя. Чтобы не упасть и не задеть односельчан, он привязывал себя шарфом к шведской стенке.