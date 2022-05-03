Оккупанты каждый день пытаются штурмовать рубежи ВСУ: Наев рассказал о ситуации на Донбассе

Командующий Сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев с рабочей поездкой посетил подразделения, защищающие позиции на территории Луганской и Донецкой областей. Ситуацию на Донбассе, где российские оккупанты каждый день пытаются штурмовать наши рубежи, он назвал сложной.

В то же время подчеркнул, что уверен в каждом украинском воине – от солдата до генерала. Обращение опубликовано на Facebook-странице Командования Объединенных сил ВСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Обстановка на территории, где ведутся боевые действия, сложная. В частности, на Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Большой Новоселки. Противник ежедневно пытается штурмовать наши оборонные рубежи батальонными тактическими группами", – рассказал Наев.

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Он уточнил, что свое наступление военные путинской армии поддерживают авиационными и ракетными ударами. Кроме того, атакуют из реактивных систем залпового огня, артиллерии всех калибров и минометов.

Вместе с тем, командующий Сил обороны отметил героизм и профессионализм украинских защитников. Он подчеркнул, что, находясь на Донбассе, убедился в многочисленных подвигах наших военнослужащих.

"Их ратная служба очень тяжелая и связана с прямой опасностью для собственной жизни и здоровья. Но я уверен в каждом – от солдата до генерала, которые на своем месте выполняют задачи по сдерживанию враждебной агрессии", – заявил генерал-лейтенант.

По его словам, герои – это те, кто ежедневно отбивает и сдерживает наступление. И именно таковыми являются украинские солдаты, сержанты, командиры взводов, рот, батальонов и бригад.

"Соответствующая работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях продолжается ежедневно. Обстановка сложная, но контролируется ВСУ. Мы выполняем то, что нужно", – подытожил Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на 69-е сутки войны оккупанты на Донецком направлении пытаются продвинуться в сторону Лимана и Славянска. В то же время захватчики получают достойный отпор от украинских сил – только накануне наши воины отбили 12 их атак на Донбассе, уничтожив очередную партию техники врага.