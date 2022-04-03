Оккупанты каждые шесть часов убивают ребенка в Украине: Денисова рассказала о преступлениях РФ

Российские военные каждые шесть часов убивают одного украинского ребенка, говорит предварительная статистика на 3 апреля. Каждые три часа один несовершеннолетний травмируется.

Преступные действия оккупантов нарушают основные права детей – на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому малышу в мире Конвенцией ООН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что обратилась к Комиссии Организации Объединенных Наций для расследования этих инцидентов.

В результате обстрела Рубежного Луганской области произошел пожар в гараже, в подвале которого прятались четыре человека, в том числе двое детей.

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После обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.

При взрыве неизвестного устройства на понтонном мосту на Черниговщине в автомобиле погибли два человека, еще двое получили ранения, из которых один подросток.

О точном количестве погибших и раненных детей в заблокированном Мариуполе Донецкой области, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей пока неизвестно.

Кроме того, оккупанты цинично и целенаправленно разрушают школы и садики. Повреждено уже как минимум 869 учебных заведений, 83 из них – разрушены полностью.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее Денисова заявила, что обратилась в ООН в связи с тем, что российские захватчики не выпускают из Мариуполя заблокированных жителей.

Омбудсмен подчеркнула, что лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь является геноцидом.

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