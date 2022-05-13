Оккупанты из артиллерии обстреляли колонну беженцев, выезжавших из Херсона, – Вилкул

Российские военнослужащие обстреляли из артиллерии колонну мирных украинцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава, спасаясь от оккупации. В результате атаки пострадали гражданские, в том числе 11-летний ребенок.

Вопиющий случай произошел в четверг, 12 мая. О нем рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул на своем канале в Telegram. По словам чиновника, люди пострадали от разрыва снарядов.

"В том числе ребенок 2011-го года рождения. Вместе с женщиной 1954-го года рождения он получил осколочные ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога", – сообщил Вилкул.

Видео дня

Он отметил, что оккупанты собрали людей, желающих выехать, утром 12 мая. Около тысячи машин они держали под палящим солнцем пол дня, выпускать начали только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники.

"В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар", – отметил он.

Вилкул также добавил, что путинские войска не прекращают обстрелы по всей линии соприкосновения, в том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов.

По его словам, утром 12 мая, рашисты обстреляли из систем РСЗО город Зеленодольск. В результате атаки россиян, один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Во время обстрела оба шли на работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вилкул отметил, что интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения существенно увеличилась. По его мнению, оккупанты могут пойти в наступление на Кривой Рог. На штурм города могут быть брошены резервы, сосредоточенные в оккупированном украинском Крыму и Херсонской области.