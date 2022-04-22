Оккупанты используют печати с надписью 'Россия' в захваченном Бердянске. Фотофакт

Оккупированный Бердянск российские оккупанты считают частью РФ. Для документации, выдаваемой оккупационной администрацией, они сделали специальную печать.

На печати написано слово "Россия". Об этом сообщает журналист Роман Бочкала.

Он выложил фото одного из "пропусков", которые российские оккупанты ввели в Бердянске.

"Оккупанты считают Бердянск - рфией", - подписал фотографию Бочкала.

На печати, "украшающей" рашистский аусвайс, написано "Военно-гражданская администрация, Запорожская область, город Бердянск, Россия".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бердянске оккупанты сделали "заместителем мэра" дворника-коллаборанта.

В оккупированный город сползается вся рашистская нечисть. В частности, там засветился бывший главарь "ДНР" Безлер, совершавший зверства на Донбассе.

Также сообщалось, что в России официально назвали цели "второй фазы" войны в Украине. Рашисты намерены захватить украинский восток и юг.