Оккупанты хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд и провести 'мобилизацию': людей запугивают

Российские агрессоры с понедельника, 18 апреля, намерены полностью закрыть оккупированный Мариуполь на въезд и выезд. Кроме того, будет введен запрет на передвижение по районам города, а всех мужчин ждет "фильтрация".

Об этом написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, часть оставшихся мужчин в Мариуполе хотят мобилизовать на войну против Украины.

"По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю", – написал он.

По его словам, всем оставшимся в городе мужчинам в это время проведут так называемую фильтрацию. Для этого их перевезут в Новоазовск.

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В общем, как отмечает Андрющенко, процедура "фильтрации" в городе уже "набрала максимальные обороты".

"В фильтрационных лагерях и пунктах 100% мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела), разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела", – сообщил советник мэра.

По его словам, около 5-10% мужчин не проходят "фильтрацию" и вывозятся в Докучаевск и Донецк.

"Дальнейшая судьба пока неизвестна, работаем", – написал Андрющенко.

Он также рассказал, что оккупанты планируют мобилизовать часть мужчин, которые пройдут "фильтрацию", на войну против Украины. Остальных же отправят на расчистку завалов, а "неблагонадежных" изолируют.

"Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания потребностей. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально пригодных для жизни условиях", – подчеркнул Андрющенко.

Тем временем в городе запускают фейки об аресте генерала СВ НАТО в Мариуполе, а также о "зверствах "Азова" и ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что оккупанты ввели в Мариуполе трудовую повинность. Еду горожанам будут давать только за участие в разборе завалов, которые произошли после массированных обстрелов города российскими агрессорами.

Фактически город начал превращать в новый ГУЛАГ.