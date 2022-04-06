Оккупанты хотят улучшить положение на Южнобугском направлении и привлекают к войне против Украины наемников – Генштаб

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены из указанного направления, находятся на территории Беларуси. Продолжают меры восстановления, предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается, что на белорусской территории останутся подразделения российских войск для сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является оказание помощи республике в прикрытии части белорусско-украинской границы.