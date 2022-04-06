Оккупанты хотят улучшить положение на Южнобугском направлении и привлекают к войне против Украины наемников – Генштаб

Юрий Сергиенко
Война в Украине 2022
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Оккупанты хотят улучшить положение на Южнобугском направлении и привлекают к войне против Украины наемников – Генштаб

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Донецкой и Луганской областях. Также противник пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 6 апреля. Кроме того, сохраняется угроза применения врагом ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.

  • Так, в ведомстве подчеркивают, что основные усилия враг сосредотачивается на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

  • Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов.

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  • Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

  • Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая их малую численность.

  • Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14-го армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна батальона тактическая группа была уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

  • На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

  • На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены из указанного направления, находятся на территории Беларуси. Продолжают меры восстановления, предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается, что на белорусской территории останутся подразделения российских войск для сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является оказание помощи республике в прикрытии части белорусско-украинской границы.

  • На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области российской федерации.

  • На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

  • По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

  • На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений по созданию ударной группировки и продолжить наступление в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.

  • На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое. Однако безуспешно.

  • Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

  • На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

  • На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

  • Враг в результате наступательных действий Вооруженных сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

  • Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Авиация Воздушных сил продолжала поддерживать действия наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 6 апреля.
Сводка Генштаба ВСУ на утро 6 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия проводит скрытую мобилизацию в Западном военном округе РФ. Агрессор привлекает к ней представителей военных учебных заведений.

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