Оккупанты хотят улучшить положение на Южнобугском направлении и привлекают к войне против Украины наемников – Генштаб
Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Донецкой и Луганской областях. Также противник пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 6 апреля. Кроме того, сохраняется угроза применения врагом ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.
Так, в ведомстве подчеркивают, что основные усилия враг сосредотачивается на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов.
Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.
Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая их малую численность.
Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14-го армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна батальона тактическая группа была уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.
На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.
На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены из указанного направления, находятся на территории Беларуси. Продолжают меры восстановления, предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается, что на белорусской территории останутся подразделения российских войск для сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является оказание помощи республике в прикрытии части белорусско-украинской границы.
На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области российской федерации.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.
По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.
На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений по созданию ударной группировки и продолжить наступление в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.
На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое. Однако безуспешно.
Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.
На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.
На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.
Враг в результате наступательных действий Вооруженных сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.
Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Авиация Воздушных сил продолжала поддерживать действия наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия проводит скрытую мобилизацию в Западном военном округе РФ. Агрессор привлекает к ней представителей военных учебных заведений.
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