Оккупанты хотят прорваться на двух направлениях, командование РФ находится под давлением – разведка Британии

Российские оккупанты сейчас пытаются прорваться к Славянску и Краматорску, а их первостепенная задача – окружение украинских защитников на Донбассе. Командование ВС РФ при этом идет на рискованные операции, что может свидетельствовать о давлении.

Такими данными разведчиков публично поделилось Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Информация была опубликована на Twitter-странице пресс-службы в пятницу, 13 мая.

Ведомство обратило внимание на то, что на Донбассе Россия прилагает значительные усилия в районах Изюма и Северодонецка, чтобы добиться прорыва к Славянску и Краматорску.

На этом направлении оккупанты хотят прежде всего окружить украинских воинов, отрезать их от поддержки или подкрепления со стороны войск на западе страны.

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В то же время ВСУ успешно предотвратили попытку российской переправы через реку Северский Донец (к западу от Северодонецка).

"Изображения показывают, что при форсировании реки Россия потеряла значительные маневренные бронетанковые элементы по крайней мере одной батальонной тактической группы, а также развернутое понтонно-мостовое оборудование", – сказано в сообщении.

В британской разведке указали: переправа через реку в условиях боевых действий является очень рискованным маневром "и свидетельствует о том, что российское командование вынуждено добиваться прогресса в своих операциях на востоке Украины".

Однако, по данным разведчиков, войскам РФ не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после вывода из Киевской и Черниговской областей и передислокации оккупантов.

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