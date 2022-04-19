Оккупанты готовят ряд псевдо-'референдумов' на временно контролируемых территориях – разведка

Кремль готовит серию псевдо-"референдумов" на временно контролируемых территориях для "легализации" оккупационных администраций. В частности, речь идет о населенных пунктах Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщило Главное управление разведки. Отмечается, что русские уже создают бюллетени и проводят перепись населения.

Так в Херсонской области идет подготовка к "референдуму" по созданию так называемой "ХНР" и признанию оккупационной администрации. В городе Новая Каховка печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для голосования.

Однако гражданское население региона не верит в проведение реального голосования. Здесь считают, что будет организовано несколько участков, сюжеты с которых будут транслировать в пропагандистских СМИ. Результаты же оформят с помощью паспортных данных, собранных оккупантами при раздаче "гуманитарной помощи".

Видео дня

Подобная ситуация сложилась в городе Снигиревка Николаевской области. Здесь, кроме избрания нового мэра, планируется голосование по присоединению к оккупированному Крыму. Псевдо-"референдум" организовывают коллаборанты Татьяна Мезина, занимающая должность главы местного совета, и ее предшественник Александр Ларченко.

В одноименном селе Запорожской области российские военные проводят перепись населения, в том числе лиц пенсионного возраста. Оккупанты планируют до 1 сентября установить здесь собственную администрацию, запустить мобильную связь и интернет-услуги от провайдеров РФ, а также ввести в обращение рубли. Сообщается, что в Снигиревке начали выдавать российские паспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Херсона призвал президента Украины Владимира Зеленского дать разъяснение в случае попытки РФ установить полную власть в регионе.