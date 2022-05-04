Оккупанты готовят провокации на Запорожье: уже начали шить форму ВСУ

Штаб Оперативного командования "Юг" предупредило общину и военных Токмака Запорожской области. Российские захватчики вероятно планируют дискредитацию Вооруженных Сил Украины и массово отшивают униформу наших солдат.

Об этом оборонное ведомство сообщило в ежедневной сводке на своем Facebook-аккаунте. Предварительно замыслы оккупантов угадать невозможно, но есть вероятность, что они будут запускать замаскированные диверсионно-разведывательные группы на линии столкновения.

"В то же время всего за последние сутки российская армия понесла потери в виде 47 человек личного состава и 15 единиц боевой техники. Среди нее два БПЛА, радиолокационная станция и дизель-генератор, восемь единиц автомобильной техники", – отчитались в Штабе.

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Также благодаря действиям мобильных противотанковых групп обеспечен контроль территории четырех населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.

Напомним, что американская разведка обнаружила активность российских войск из Мариуполя в сторону Запорожья. При этом точное количество живой силы и боевых машин вычислить не удалось, поскольку процесс не статичен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рашисты провели псевдореферендум в селе Розовка, расположенном в Пологовском районе Запорожской области. К сожалению, подобная тенденция распространяется и на другие населенные пункты региона, которые оккупантам удлалось на время захватить.