Оккупанты готовят очередную провокацию в Энергодаре, чтобы обвинить ВСУ, – Запорожская ОВА

Российские оккупанты начали подготовку очередной провокации, в которой намерены обвинить Вооруженные Силы Украины. Так, в городе Энергодар Запорожской области, временно находящемся под властью оккупантов, планируют снять сюжет об обнаружении тайника со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом сообщили в Запорожской военной администрации в своем Telegram-канале. Очередной фейк планируют снимать в оккупированном городе российские пропагандисты.

Оккупанты намерены снять сюжет, в котором покажут обнаруженный схрон с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это так, будто указанный схрон был сделан диверсионной группой ВСУ.

"Очередной вброс направлен на дискредитацию Вооруженных сил Украины в медиапространстве. Все эти действия организуются по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба Российской Федерации размещаются фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях", - заявили в ОВА. .

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В администрации еще раз напомнили украинцам, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины, а потому в информационном поле ежедневно появляется множество фейков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети запустили фейковое видео с брендингом британской BBC News об ударе по Краматорскому вокзалу, который якобы совершили Вооруженные силы Украины. В компании отреагировали, опровергнув свою причастность к фальшивому сюжету.

Напомним: после обстрела российскими военными железнодорожного вокзала в Краматорске пропаганда страны-агрессора в экстренном режиме попыталась обвинить в обстреле Украину.

Эти фейки сочетаются с фейками о Буче в единый нарратив "провокаций" со стороны Украины, почти все внимание российской пропаганды сейчас сосредоточено на этом направлении.