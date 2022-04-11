Оккупанты готовят наступление на Слобожанском направлении, на Донбассе проводят штурмовые действия – Генштаб

Вражеская армия РФ на 47-е сутки войны продолжают создавать наступательную группировку войск для действий на Слобожанском направлении. Предполагается, что в ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление: они готовят и отправляют дополнительный личный состав, вооружение и технику для участия в боевых действиях на территории Украины.

Наши же защитники накануне отбили четыре атаки врага на Луганщине и Донетчине, уничтожили пять российских танков, восемь единиц бронированной и шесть автомобильной техники, восемь артиллерийских систем. Об этом говорится в оперативной сводке по российскому вторжению состоянием на 06:00 понедельника, 11 апреля, опубликованном на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Военные отмечают, что на сегодня враг осуществляет подготовку вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области. Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

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Особую проблему противник испытывает в комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации намечено на вторую половину апреля.

Кроме того, не исключается проведение ВС РФ провокационных действий на территории Приднестровского региона Молдовы с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

Не исключено, что враг, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры с целью их уничтожения или выведения из строя.

Вместе с тем определенные подразделения ВС Беларуси ныне продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку Харькова, ведутся артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении оккупанты осуществляют воздушную разведку местности с целью выявления позиций Вооруженных сил Украины. Для этого они используют БПЛА "Орлан-10".

Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточивать на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над Мариуполем. При поддержке артиллерии и авиации, оккупанты продолжают штурмовые действия в районах местного завода "Азовсталь" и морского порта.

Штурмовые действия российские оккупанты пытались провести и в районе Золотого, но успеха не имели. Силами отдельных подразделений враг осуществлял артиллерийские обстрелы позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что военная ситуация в стране не стабилизировалась. Она подчеркнула, что РФ продолжает наращивать свои силы, ведь ее целью является захват всей Украины.