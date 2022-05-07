Оккупанты два дня пытали украинского патриота на Запорожье: перед смертью он успел открыть по ним огонь

В Пологах Запорожской области российские оккупанты замучили патриота Украины Романа Семененко 1975 года рождения. Его убили выстрелом в спину 4 мая.

Об этом в Facebook сообщил местный терробороновец Иван Минченко. По его словам, до этого россияне два дня пытали мужчину, выбивая из него информацию о хранении оружия и местонахождении побратимов, ведущих борьбу с оккупантами в Запорожской области.

"Роман родился и учился в Пологах. Когда была возможность уехать с оккупированной путиноидами территории города, не согласился – решил ухаживать за мамой и помогать движению сопротивления на месте. Он был эффективным партизаном, предоставленная информация помогала украинским военным уничтожать российских захватчиков", – пишет Иван Минченко.

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Он рассказывает, что несколько дней назад Романа похитили – в 6:30 утра за ним приехали на бронетехнике около 20 оккупантов. Затем рашисты два дня пытали мужчину, требовали выдать места хранения оружия и информацию о его старшем брате – руководителе пологовского Нацкорпуса.

"Брата не сдал. А оккупантов привел к месту, где сам прятал оружие. Там он быстро достал ПМ и начал расстреливать рашистов. Погиб от пули, выпущенной в спину", – пишет Минченко.

Он добавил, что на прощание с погибшим россияне допустили только его маму. Кроме нее, у Романа остались жена и дочь.

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