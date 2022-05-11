Оккупанты держат в тюрьме мариупольцев, которые не прошли фильтрацию: названы координаты

Украинцев, которые не прошли фильтрацию и признаны "неблагонадежными" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в с. Оленевка Донецкой области или в известную тюрьму "Изоляция" в Донецке. Минимальный срок заключения там – 36 суток.

Об этом в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что до сих пор было неизвестно, куда исчезали мариупольцы, не прошедшие фильтрацию.

Колония в Оленевке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах. Здесь держат родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, которые просто вызвали подозрение (включая просто наличие патриотических татуировок)", – объяснил Андрющенко

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По его словам, именно 36 суток отведено оккупантами на процедуру фильтрации, поэтому это "официально" не заключение, а фильтрация.

Советник мэра Мариуполя также описал, в каких бесчеловечных условиях содержатся эти люди. Так, по его словам, при плановом лимите колонии в 850 человек, по словам свидетелей, на сегодняшний день там содержится не менее 3 тыс. человек – все преимущественно из Мариуполя и Мариупольского района.

"Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть напоследок. На день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в сутки. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что все это сопровождается многочасовыми допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству.

После того, как проходит 36 дней, некоторым везет и их освобождают, предварительно заставив подписать какие-то бумаги. Как предполагают свидетели – "о сотрудничестве". Однако частые случаи исчезновения людей после допросов. Их, вероятно, отправляют в более жесткую тюрьму – "Изоляции" в Донецке.

"Можно утверждать, что это фактически реальный концентрационный лагерь 21 века, созданный Россией в центре Европы", – констатировал Андрющенко.

Он призвал предоставить этой информации максимальную огласку. На карте отмечены координаты, по которым расположена колония, также некоторые СМИ уже получили показания очевидцев, которые более чем на один разговор не согласны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала, как несколько дней под обстрелами, через блокпосты оккупантов и через унизительную фильтрацию ее семья выбиралась из мариупольского ада. Попасть на украинскую подконтрольную территорию они не смогли. Через Крым и Сочи чудом смогли уехать в Турцию.