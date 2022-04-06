Оккупанты через 3-4 дня пойдут в новое наступление на Луганщине, – Гайдай

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Луганскую область. На данный момент они продолжают стягивать туда технику и живую силу.

А само новое наступление захватчики намерены начать через 3-4 дня. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Стягивание техники и убийц продолжается, через 3-4 дня орки будут наступать. Украинские защитники готовы встречать незваных посетителей Луганщины, встретим "гостеприимно", - сказал он.

С самого утра среды оккупанты атакуют из "Градов" и авиации Попасну. Эвакуация населения в более безопасные места проходит под грохот вражеских орудий.

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Также россияне контролируют 60% Рубежного. Гайдай отметил, что экс-мэр-изменник Сергей Хортов помогал взять город, в частности, сдавал всю информацию. Однако прорваться вглубь города захватчики не могут - регулярные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага.

В Лисичанске пока еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке – меньше.

"Успейте эвакуироваться к наступлению русских убийц!" - призвал Гайдай.

Напомним, ранее жителей Северодонецка, Лисичанская, Кременной, Рубежного, Попасной, Горного также призвали на время эвакуироваться в более безопасные регионы. Дело не только в сложной ситуации в Луганской области, но и в угрозе уничтожения железнодорожных путей, как это кафиры пытались сделать в Донецкой области.

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