Оккупанты частично блокируют Харьков, на Донецком и Таврическом направлениях идут бои – Генштаб

Российские оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и ведут воздушную разведку для выявления позиций Вооруженных сил Украины. В Донецком направлении и на юге нашей страны враг ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи одновременно перемещая дополнительные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

В то же время оккупанты скапливают силы на границе Украины, в частности, пытаются завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 12 апреля.

В населенных пунктах Украины российские оккупанты по-прежнему пренебрегают нормами Международного гуманитарного права, и размещают технику и живую силу непосредственно в жилой застройке. Так, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области захватчики используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Кроме того, зафиксированы случаи, когда российские военные переодевались в гражданскую одежду и вели боевые действия.

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На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.

В Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Наблюдается перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений. Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждет две-три недели очень тяжелых боев. Давление на позиции наших вооруженных сил будет нарастать с каждым днем.

Напомним, за прошедшие сутки 11 апреля ВСУ сдержали наступление оккупантов на востоке Украины – было уничтожено более 90 оккупантов, вражеский танк, вертолет и другую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала вторжения и по состоянию на 11 апреля Россия потеряла в Украине уже 19,5 тысячи своих солдат. Также украинские защитники уничтожили 725 танков, 1923 боевых бронированных машин, 154 самолета, 111 РСЗО и другую технику, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что данные неточные.