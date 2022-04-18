Оккупанты бьют сверхтяжелыми бомбами по "Азовстали" в Мариуполе, где прячется мирное население. Видео

Российские оккупанты начали бить сверхтяжелыми авиационными бомбами по металлургическому комбинату "Азовсталь". Именно там прячутся около 1000 мирных граждан, в том числе маленькие дети.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, которая в Telegram-канале опубликовала соответствующее видео. На кадрах видно, как территорию над комбинатом затянуло густым дымом.

"В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди", – сказано в сообщении.

Накануне OBOZREVATEL писал о том, что оккупанты намерены сбрасывать бомбы на "Азовсталь". Речь шла о том, что путинские террористы готовы применить даже авиационные бомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000.

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Также накануне командир морпехов из Мариуполя обратился к мировому сообществу с призывом спасти женщин и детей, которые оказались окружены российскими оккупантами. Защитник Украины призвал западных партнеров срочно помочь деблокировать город.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оборона Мариуполя продолжается, командование ВСУ принимает все возможные меры для помощи защитникам города-героя. При этом утром 18 апреля россияне начали вторую фазу войны против Украины и пошли в наступление на восточном направлении.