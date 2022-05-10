Оккупанты бьют по Мариуполю неуправляемыми бомбами: в Пентагоне объяснили, что это значит

Из-за действия санкций РФ трудно восстанавливать запасы высокоточных управляемых боеприпасов. Поэтому Россия более активно стала использовать неуправляемые бомбы. В частности, подобные случаи фиксируются в Мариуполе.

Об этом сообщили в Пентагоне на брифинге 9 мая. Старший офицер Министерства обороны США уверен, что Кремль уже использовал большую часть высокоточного вооружения, которое стоит очень дорого, поэтому сейчас переходит на более дешевые боеприпасы.

"Мы видели, что они использовали уже много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей тупых (неуправляемых. – Ред.) бомб. Следовательно, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов", – объясняет он.

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Чиновник добавляет, что на такое развитие событий повлияли санкции и экспортный контроль. В частности, самые большие проблемы у России с поставкой электронных компонентов.

Также старший офицер проинформировал, что только за сутки в Украину прибыло 13 поставок оружия. Их прислали из семи стран, каких именно – не уточняется. Однако США намерены выделить еще 5 млрд долл. в поддержку Украины. Решение по этому вопросу будет принято во второй половине мая для обеспечения бесперебойной поставки вооружения.

"Мы хотели бы согласовать это до третьей недели мая, чтобы иметь возможность продолжать поддержку непрерывно", – уточнил представитель Минобороны США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что РФ начала экономить на высокоточном вооружении. Однако это не значит, что в России оно заканчивается.