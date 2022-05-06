Оккупанты бросили в Харькове тела своих убитых: их вывозят вагонами украинцы. Видео

В Харькове возле линии фронта были найдены тела погибших российских военных, захороненные в импровизированной братской могиле. Останки оккупантов были эксгумированы, упакованы в полиэтиленовые мешки и погружены в вагоны-рефрижераторы.

В Министерстве обороны Украины сообщают, что межведомственная группа, которую собрал начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ВСУ Сил защиты Харькова офицер Вадим Лясковский, перевезла найденные тела тринадцати уничтоженных оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы получаем информацию о таких захоронениях и просто брошенных телах в освобожденных районах Харьковщины в первую очередь от наших военных. А уже потом – от местных жителей, переживших оккупацию, и просто небезразличных украинцев. Сразу скажу, что дело это не быстрое. Даже обнаружив ряд могил уничтоженных российских военнослужащих, мы доставляем их останки в вагоны-рефрижераторы только через определенный срок, поскольку после обследования саперами и изъятия из земли их сначала пытаются идентифицировать СБУ и другие правоохранительные органы. Все процедуры документируются и актируются, обязательно – техническими средствами, что делает невозможным спекуляции фактами со стороны россиян", – рассказал Вадим Лясковский.

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В Минобороны также сообщили, что российская сторона отказывается вести переговоры о своих убитых приспешниках. Более того – у них есть приказ хоронить мертвых русских военных в братских могилах, а когда это невозможно – уничтожать их тела любым доступным способом.

В свою очередь, Украина действует в соответствии с международным законодательством, поэтому правительством был разработан и утвержден пошаговый порядок осуществления поиска, эксгумации и хранения останков российских военных до момента передачи их представителям враждебной стороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жителям сел, пережившим российскую оккупацию, сейчас приходится собирать по территории многочисленные трупы солдат армии РФ. После зачистки населенных пунктов Силами обороны там обнаруживают сотни брошенных мертвых захватчиков.

Также была информация, что морг в белорусском городе Мозыре был забит трупами российских оккупантов. Тела солдат вражеской армии свозили даже не в холодильник, а в обычные помещения.

Существуют разные версии почему так происходит. Одна из них – "нет тела, нет дела". Если родственники не могут доказать, что их сын, муж, отец погиб на войне, то компенсацию отказываются выплачивать.