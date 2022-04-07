Оккупанты блокируют Харьков и пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы пойти в наступление на Донбассе – Генштаб
Российские оккупанты продолжают блокирование Харькова и совершают артиллерийские обстрелы. Также враг основные усилия сосредотачивает на подготовке наступления на востоке Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 7 апреля. Всего противник ведет активные действия на четырех направлениях.
Так отмечается, что Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобугском и Таврическом направлениях.
На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать город Харьков и осуществляет артиллерийские обстрелы.
На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Его цель – нанесение огневого поражения подразделениям Вооруженных сил Украины и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское.
На Южнобугском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.
Часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей РФ, граничащих с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины, а морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.
Командование ВС РФ продолжает поиск возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на три месяца. Также, на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, у которого есть российское гражданство.
Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.
Группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразили три воздушные цели: крылатую ракету, БПЛА и боевой самолет. Также украинская авиация продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.
Ранее OBOZREVATEL писал, что оккупанты готовили наступление на Донбассе, однако штурм в Луганской области противник провалил.