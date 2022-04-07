Оккупанты блокируют Харьков и пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы пойти в наступление на Донбассе – Генштаб

Российские оккупанты продолжают блокирование Харькова и совершают артиллерийские обстрелы. Также враг основные усилия сосредотачивает на подготовке наступления на востоке Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 7 апреля. Всего противник ведет активные действия на четырех направлениях.

Так отмечается, что Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобугском и Таврическом направлениях .

На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать город Харьков и осуществляет артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Его цель – нанесение огневого поражения подразделениям Вооруженных сил Украины и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское.

На Южнобугском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей , принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей РФ, граничащих с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины, а морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Командование ВС РФ продолжает поиск возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на три месяца. Также, на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, у которого есть российское гражданство.

Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях . Осуществляют принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

Группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразили три воздушные цели: крылатую ракету, БПЛА и боевой самолет. Также украинская авиация продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что оккупанты готовили наступление на Донбассе, однако штурм в Луганской области противник провалил.