Оккупанты активно используют авиацию: Гайдай назвал самые "горячие точки" на Луганщине

По состоянию на 12 апреля ситуация в Луганской области остается стабильно сложной – вся ее территория находится под массированными обстрелами российских войск. "Самая горячая точка" – район города Рубежное, а также Северодонецк и Попасная.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает "24 канал". По его словам, пытаясь прорваться, противник все чаще идет в атаку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Последней точкой, где это происходило, стала Кременная. Наши защитники продолжают сдерживать наступление россиян, однако последние подтягивают резервы все ближе к линии фронта. Они намерены атаковать по всем фронтам.

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Глава Луганской ОВА добавил, что оккупанты повторяют в регионе "Мариупольский сценарий". Вражеские войска используют все свои запасы – минометы, танки, артиллерию, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", авиацию, чтобы стереть города с лица земли.

Напомним: российские оккупанты с каждым днем все больше усиливают обстрелы Луганской области с целью дойти до географической границы региона. Со всей его территорией они хотят сделать то же, что и с Мариуполем. В регионе ожидается большая битва.

"Они сейчас хотят сделать так, как с Мариуполем. Единственное, что – со всей территорией Луганской области. Им плевать на жизни людей, больницы, школы, главное – дойти до географической границы", – подчеркнул Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области ВСУ нанесли удар по вражескому складу. В результате успешной атаки был уничтожен боекомплект российских оккупантов.