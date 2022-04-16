Оккупанты активизировались на Слобожанском и Донецком направлениях и хотят выйти на админграницы Херсонщины – Генштаб

Защитники Украины накануне отбили десять атак войск РФ на Донетчине и Луганщине, уничтожив три вражеских танка, бронетранспортер, спецтехнику, два авто и три артиллерийские системы. Также воины захватили БТР захватчиков, а подразделения Воздушных сил ВСУ поразили семь их воздушных целей: самолет, вертолет, две крылатые ракеты и три БПЛА.

Вместе с тем оккупанты активизировались на Слобожанском и Донецком направлениях и стремятся выйти на административные границы Херсонской области. Оперативные данные по российскому вторжению на утро 16 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

На 52-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению наиболее активные действия противника фиксируются именно на Слобожанском и Донецком направлениях.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение, вероятно, отдельных подразделений обеспечения 35-й и 36-й общевойсковых армий восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили, а также топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия враг сосредотачивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку Харькова и его обстрелы с применением артиллерии.

В районе Изюма оккупанты сосредоточили до 22-х батальонных тактических групп. Основные усилия они направляют на удержание занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ пытаются удержать захваченные территории. Основные усилия они сосредоточивают на взятии под контроль Попасной и Рубежного, установлении полного контроля над Мариуполем. Враг принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов, пытается улучшить тактическое положение и продолжает обстрелы в большинстве направлений.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечается, оккупанты увеличили интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения украинских войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Попаснянском направлении враг оказывает постоянное огневое влияние на подразделения наших войск. Силами мотострелковых подразделений, во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасная, но не имеют успеха.

В районе Торецка противник продолжает оказывать периодическое огневое воздействие с целью истощения украинских войск. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

На Южнобужском направлении действия врага характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

Ожидается, что захватчики продолжат ведение боевых действий с целью выхода на админграницы Херсонщины и будут пытаться возобновить наступление.

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполя и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

Принимая во внимание пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский высказался о разных теориях относительно вероятной продолжительности войны с РФ. Он отметил, что успехи украинских военных на поле боя действительно значительны и исторически значимы, однако их пока недостаточно, чтобы окончательно выгнать оккупантов из нашей земли.