Оккупанти обстреляли Харьков из артиллерии и РСЗО, а на Херсонщине похищают людей. Главное

Войска вражеской армии РФ накануне сбросили несколько ракет на Киевщину и Хмельнитчину. Ночью захватчики обстреляли из разного вооружения жилые районы Харькова, а на Херсонщине продолжают терроризировать население.

На утро 29 апреля напряженной остается ситуация на Луганщине и Донетчине. Такие данные относительно военной обстановки в разных регионах есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Отмечается, что во многих областях ночь прошла сравнительно спокойно: Ривненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, на 65-е сутки войны оккупанты продолжают наступление в Восточной операционной зоне, обстреливают украинские позиции и осуществляют ракетно-бомбовые удары. На временно захваченных территориях враг устроил террор мирного населения, грабя сельчан.