Оккупантам пришлось отступить после часового штурма Александровки на Херсонщине – "Юг"
В понедельник, 18 апреля, в Херсонской области российские оккупанты пошли в наступление на позиции Вооруженных сил Украины в районе села Александровка. Штурм длился около часа.
Однако успеха захватчики не имели, в конце концов им пришлось отступить для восстановления сил. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
В целом на Херсонщине противник держит оборону на занятых рубежах и пытается при этом наносить удары из минометов и артиллерии по позициям украинских защитников. Бьют оккупанты и по населенным пунктам, подвергая опасности мирное местное население.
Против гражданских войска РФ продолжают применять психологическое давление. Агрессор также прибегает к грязной пропаганде.
Всего за минувшие сутки на юге Украины ВСУ было ликвидировано 28 оккупантов, а также уничтожены пять единиц вражеской техники, среди которых бронированные машины, БПЛА, инженерная и автомобильная техника.
Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Украины украинские воины уничтожили несколько десятков оккупантов, отбили штурм и оттеснили корабли РФ на пару сотен километров.
В то же время в ОК "Юг" предостерегли, что блокировка судоходства и угроза ракетных ударов еще сохраняются.