Оккупантам пришлось отступить после часового штурма Александровки на Херсонщине – 'Юг'

В понедельник, 18 апреля, в Херсонской области российские оккупанты пошли в наступление на позиции Вооруженных сил Украины в районе села Александровка. Штурм длился около часа.

Однако успеха захватчики не имели, в конце концов им пришлось отступить для восстановления сил. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

В целом на Херсонщине противник держит оборону на занятых рубежах и пытается при этом наносить удары из минометов и артиллерии по позициям украинских защитников. Бьют оккупанты и по населенным пунктам, подвергая опасности мирное местное население.

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Против гражданских войска РФ продолжают применять психологическое давление. Агрессор также прибегает к грязной пропаганде.

Всего за минувшие сутки на юге Украины ВСУ было ликвидировано 28 оккупантов, а также уничтожены пять единиц вражеской техники, среди которых бронированные машины, БПЛА, инженерная и автомобильная техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Украины украинские воины уничтожили несколько десятков оккупантов, отбили штурм и оттеснили корабли РФ на пару сотен километров.

В то же время в ОК "Юг" предостерегли, что блокировка судоходства и угроза ракетных ударов еще сохраняются.