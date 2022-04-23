Оккупантам не удалось достичь успеха, несмотря на возросшую активность: бои за Мариуполь продолжаются – разведка Британии

За предыдущие сутки российские оккупанты не добились значительных успехов в боях. В то же время Вооруженные силы Украины контратакуют и препятствуют врагу занят новые позиции.

Также продолжаются ожесточенные бои в Мариуполе. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

По информации британской разведки, российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны. Это в свою очередь снижает способность российских оккупантов добиться заметного прогресса.

Кроме того, несмотря на заявленное "взятие" Мариуполя, ожесточенные бои продолжаются. Британская разведка отмечает, что это сводит на нет попытки России захватить город, что еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе.

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Напомним, по состоянию на 23 апреля российские оккупанты проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с попытками установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Также враг пытается обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что заявления со стороны России о "второй фазе войны" – это такие же запугивания, как и "взять Киев за 72 часа". По его словам, россияне любят сказки, но их армия не умеет по-настоящему воевать, поэтому продолжит получать мощный отпор от ВСУ.