Оккупанта, зверствовавшего в Буче, удалось вычислить по любовному письму. Фото

Одного из российских оккупантов, которые зверствовали в Буче под Киевом, удалось вычислить по любовному письму. Ним оказался десантник из Пскова Александр Логвиненко.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Местный житель Бучи Виталий Животовский рассказал, что во время оккупации в его доме жили рашисты.

Сам мужчина неделю провел в подвале, а после - ему, его дочери и их соседке удалось сбежать. Когда Животовский вернулся в Бучу после отступления русских в конце марта, большая часть его дома была сожжена.

В его разрушенной гостиной российские солдаты оставили кучу украинских документов, удостоверяющих личности местных жителей, задержанных или допрошенных оккупантами.

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Под этими бумагами он нашел письмо, адресованное захватчику по имени Александр Логвиненко, которого идентифицировали как десантника из Пскова, где базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.

Оксана Рыбакова, написавшая от руки письмо, назвала в нем Логвиненко своим "солдатом". В нем она беспокоилась о безопасности оккупанта.

"Хорошо, что ты рядом, близко в моем сердце, но ты далеко, служишь нашей родине, защищаешь нас. Я горжусь тобой!" — писала Рыбакова, целуя нижнюю часть письма и оставляя отпечаток губной помады.

В апреле она дважды связывалась по телефону с журналистами Reuters и сказала, что Логвиненко был ее партнером, и что это она отправила письмо. Два человека, знающие Рыбакову, подтвердили, что она и Логвиненко были парой.

По словам Рыбаковой, Логвиненко служил в парашютно-десантных войсках и уже несколько недель находился вдали от дома в связи с военным заданием. При этом она не стала уточнять, в каком подразделении он служил.

Но не незадолго до публикации Рыбакова внезапно сменила аккаунт и заявила, что Логвиненко не является ее партнером.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известны воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как выглядит Буча. Он снял командный пункт российской армии, дома людей, где базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что аналогичные преступления зафиксированы и в других населенных пунктах Киевской области.