Оккупанта из Крыма, которому жена говорила предохраняться, насилуя украинок, взяли в плен, – Пономарев

Российский оккупант, которого супруга призывала насиловать украинских женщин, попал в плен. Защитники Украины поймали его под городом Изюм в Харьковской области.

Об этом сообщил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев 25 апреля на своей странице в Facebook. "Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что насилуя украинок, надо предохраняться, – взят в плен ВСУ под Изюмом", – написал он.

Еще две недели назад СБУ опубликовала перехват разговора российского оккупанта со своей женой. Она разрешила мужу насиловать украинок, но призвала предохраняться и ничего ей не рассказывать об этом. "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?" – заявила она.

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Позже журналисты узнали подробности об этой горе-семье. Супруги сами родом из Орловской области РФ, но несколько лет назад переехали в оккупированный украинский Крым. Оккупанта зовут Роман Быковский, ему 27 лет. После прохождения срочной службы он пошел служить по контракту.

В разговоре с журналистами супруга захватчика Ольга заявила, что он якобы получил ранение и лечился в Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время с начала российского вторжения в Украину известно о множестве случаев сексуального насилия в отношении женщин со стороны российских захватчиков. Установлено, что изнасилованы были даже несовершеннолетние дети (как девочки, так и мальчики), а также известно о случае изнасилования младенца.