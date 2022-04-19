Оккупант сознался матери в убийствах гражданских и детей в Украине: она назвала это 'великим делом'. Аудио

Граждане страны-агрессора Российской Федерации настолько зазомбированы кремлевской пропагандой и преисполнены ненависти к Украине, что не верят даже своим родным-солдатам путинской армии. Когда сыновья-оккупанты пытаются рассказать правду о том, что на самом деле происходит в Украине и о военных преступлениях, которые совершают путинские "освободители" - их родственники отказываются слушать и рассказывают заученные "методички".

Один такой разговор перехватили сотрудники Службы безопасности Украины. В ней воюющий в Украине оккупант говорит матери, что россияне убивают женщин и детей - а в ответ слышит, что делает "большое дело".

В разговоре с матерью российский оккупант, выслушав ее рассказ о "нацистах"-украинцах и "освободителях"-россиянах, признается, что путинская армия в Украине убивает гражданских граждан и даже детей.

Видео дня

Однако рашистка отказывается верить собственному сыну.

"Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!" - говорит это "высокодуховное" существо сыну.

Она также пересказывает ему бред о "великой миссии России" в Украине, которая, как следует из убеждений этой россиянки, заключается в полном уничтожении украинцев.

"Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!" - отмечает она, очевидно, считая, что знает о том, что происходит в Украине, лучше, чем ее сын, уехавший на украинские земли воевать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что РФ запустила фейк о подготовке СБУ расстрелов в Одесской области. Оккупанты из Минобороны России заявили, что украинские силовики якобы собираются переодеться в российскую военную форму - и "устроить демонстративные расстрелы, чтобы обвинить российских военнослужащих".