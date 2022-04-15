Оккупант раздал награбленное у украинцев, испугавшись расплаты. Аудиоперехват

Солдат путинской армии решил раздать все, что удалось награбить у украинцев. Испугавшись гнева Вооруженных сил Украины и жителей страны, мародер вернул деньги и драгоценности.

Об этом следует из перехваченного разговора оккупанта с женой. Аудиозапись обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 14 апреля. Российский военнослужащий, признался, что своровал гривны, доллары и драгоценности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

– Короче, я все деньги раздал. И доллары, и гривны.

– Кому?

– Просто ходил раздавал.. сигареты за сто долларов покупал.

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– Зачем?

– Те, кто много чего тут себе взяли, деньги, золото, или не выжили, или их ранили.

– Них*я себе!

"Этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что воровать нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает уяснить: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается", – добавили в СБУ.

Отметим, что в перехваченных разговорах с родными солдаты "второй армии мира" признаются, что воруют в Украине драгоценности, алкоголь, деньги, бытовую технику, бюджетную косметику и даже белье. Они даже принимают от родственников "заказы", что украсть в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области российские оккупанты оставили после себя в квартире местных жителей кучи мусора. При этом солдаты страны-агрессора вместо посуды использовали казанок для приготовления собачьей еды и пили ворованный алкоголь.