Оккупант признался, что военные РФ в Украине расстреливают женщин. Аудио 18+

Аудиоперехваты телефонных разговоров российских оккупантов с родными свидетельствуют о новых зверствах относительно мирного населения в Украине. Военные путинской армии признаются, что в упор расстреливают украинских женщин.

Причем делают это с особым цинизмом, выпуская по несколько пуль даже в бездыханные тела своих жертв. Запись перехваченного звонка опубликовала СБУ на YouTube (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что слова принадлежат "герою", мобилизованному оккупационной "администрацией" из "ЛНР". Жене он признался о жестоком убийстве украинки, которое совершили его сослуживцы.

"…там баба лежит какая-то. Башка простреленная. Она лежит и дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, а она лежит, дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да", – оживленно рассказывает оккупант.

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Из его же слов выяснилось, что единственной "виной" этой женщины было то, что якобы "у нее типа брат в "Азове", и она начала х*йню какую-то пороть".

Вояк будто бы и возмущается поведением своих сослуживцев, однако очевидно, что он никоим образом не помешал этому военному преступлению. Только посоветовал другим захватчикам "хоть закопать убитую".

"Вот как на самом деле выглядит российское "освобождение"! СБУ перехватывает подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления, чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным", – отметили в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка Германии перехватила несколько разговоров между российскими оккупантами. Из контекста стало очевидно, что военные РФ обсуждали убийства мирных украинцев в Буче на Киевщине.