Оккупант признался, что командование изменило сроки войны в Украине и похвасталось мародерством

Российским оккупантам не удается воплотить свои планы в Украине, потому что наши защитники дают им достойный отпор. Один из рашистов признался, что командование уже изменило сроки войны.

Также он похвастался мародерством – украл солнечные батареи. Об этом свидетельствует перехват разговора, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант по имени Руслан был мобилизован с территории так называемой "ДНР". В настоящее время его подразделение дислоцируется в Зеленодольске в Днепропетровской области.

Недавно он разговаривал со своей женой, которой рассказал, что в ближайшее время планируется новое наступление на Днепропетровскую область. По его словам, рашистам подтянули туда самолеты и другую авиацию.

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В то же время он признался, что его планы вернуться домой после трех месяцев войны не осуществятся. Командование изменило этот срок на шесть месяцев. Поэтому он, возможно, вернется в конце августа или начале сентября.

Также оккупант Руслан похвастался жене, что украл "одну интересную штуку".

"Сп..дили семь солнечных батарей. Промышленных, больших", - сказал он.

Со своей стороны женщина, работающая воспитательницей в детском саду, пожаловалась, что с мая ей перестанут выплачивать зарплату, добавив, что и без того кормят и снабжают хозяйственными товарами.

Муж же заверил ее, что скоро вроде бы все изменится.

"Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многого насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили" , – сказал он.

А женщина ответила, что именно поэтому не хочет рожать мальчика.

При этом никто из них не осудил причину своих бед – страну-агрессора Россию, которая и устроила войну и массовые убийства.

Напомним, мародерство во "второй армии мира" перешло на новый уровень. Теперь оккупанты воруют сами у себя. К этому их вынудили новые обстоятельства войны – украинские защитники не дают захватчикам продвинуться вперед и захватить населенные пункты. Поэтому они обворовывают тех, кого могут – своих убитых и раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФСБ изымает у российских мародеров награбленное в Украине имущество. В то же время служба обещает "крышевать" военных преступников и не открывать уголовное производство.

Ранее в сети показали, как российские оккупанты занимались мародерством в Ирпене.