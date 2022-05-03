Оккупант пожаловался, что элитные подразделения РФ не хотят воевать против Украины. Аудио

Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери в войне против Украины. В связи с этим даже элитные подразделения РФ не хотят воевать против Вооруженных сил Украины.

Причиной этого является то, что они не выдерживают напора украинских защитников. Об этом свидетельствует новый перехват Службы безопасности Украины.

"Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…" – недовольно поведал своему знакомому оккупант.

Он также отметил, что за два месяца войны в Украине рашисты понесли значительно больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.

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В СБУ подчеркнули, что советуют оккупанту последовать примеру "элиты", потому что это для нее – единственная возможность уцелеть.

Отметим, что потери России в полномасштабной войне против Украины, начавшейся 24 февраля, превысили 24,2 тыс. человек. За прошедшие сутки было ликвидировано еще около 400 оккупантов. Путинские террористы также продолжают в большом количестве терять боевую технику.

Ранее в перехваченном разговоре российский военный пожаловался на большие потери армии РФ и признался, что не верит высшему руководству.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка за период пасхальных праздников уничтожили большое количество техники и живой силы противника. Речь идет о тяжелой артиллерии и дорогих автомобилях.