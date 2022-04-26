Оккупант пообещал привезти из Украины ворованный компьютер: мать пришла в восторг. Аудиоперехват СБУ

Российские военный-мародер похвастался, что научился "грамотно грабить" в Украине. Он рассказал матери, что украл в одном из домов украинцев компьютер, что вызвало у россиянки удивление и восхищение.

Об этом говорится в перехваченном разговоре российского захватчика с родственницей. Соответствующую аудиозапись опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины на Youtube-канале 25 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Преступник похвастался, что нашел способ, чтобы все награбленное у украинцев можно было беспрепятственно отправить в Россию.

– Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, хату вскрыли. И знаешь, что я вынес оттуда?

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– Что?

– Компьютер, нах*й… Компьютер стоимостью примерно тысяч 150!

– Нифига себе!

– Я его привезу домой. И там еще по мелочам набрал… золото там.

– Отберут потом, блин!

– Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем.

"Похоже, в России не учат своих детей, что воровать – это грех и преступление. Что на компьютер и ювелирные украшения следует заработать. Что ж, наши доблестные ВСУ продолжают давать врагу уроки вежливости. Сейчас их уже усвоили около 22 тысяч захватчиков" , – отметили в СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, жена военнослужащего путинской армии, приехавшего в Украину убивать ее жителей и мародерить, рассказала ему, как правильно грабить квартиры украинцев. Она отметила, что нужно "серьги или кольца аккуратно прятать в карман".