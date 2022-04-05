Оккупант наворовал в Украине украшений, косметики и детских заколок: фото пленного

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Оккупант наворовал в Украине украшений, косметики и детских заколок: фото пленного

В Украине взяли в плен российского военного-мародера, который украл из дома в одном из населенных пунктов украшения, телефоны и другие вещи. Он забрал даже детские заколки и бюджетную косметику.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. Она также показала фото преступника и награбленное им имущество.

Вором оказался лейтенант Горовенко Денис Владимирович, командир взвода мотострелковой роты воинской части 71 718 (70 МСП 42 дивизии 58 армии ВС РФ). Ему 22 года.

Оккупант попал в плен
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Лейтенант Денис Горовенко

На кадрах показано, что он украл у украинцев несколько телефонов, часов, паспортов, золотых украшений (крестиков, колечек и цепочек), а также лак для ногтей, блеск для губ, тушь для ресниц и детские заколки.

Он украл даже заколки

Журналистка не исключила, что ради "трофеев" военный "второй армии мира" мог и убивать украинцев.

"Наворовало для своей бабы телефонов, золотых крестиков и колец. Украло бюджетную тушь для ресниц и с*ка – детские заколки! Наверное, кого-то и убило за все эти подарки для самки", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали российского захватчика, у которого обнаружили украденные у украинцев ювелирные украшения. Его имя – Денис Цыбенко, ему было 27 лет.

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