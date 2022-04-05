Оккупант наворовал в Украине украшений, косметики и детских заколок: фото пленного

В Украине взяли в плен российского военного-мародера, который украл из дома в одном из населенных пунктов украшения, телефоны и другие вещи. Он забрал даже детские заколки и бюджетную косметику.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. Она также показала фото преступника и награбленное им имущество.

Вором оказался лейтенант Горовенко Денис Владимирович, командир взвода мотострелковой роты воинской части 71 718 (70 МСП 42 дивизии 58 армии ВС РФ). Ему 22 года.

Видео дня

На кадрах показано, что он украл у украинцев несколько телефонов, часов, паспортов, золотых украшений (крестиков, колечек и цепочек), а также лак для ногтей, блеск для губ, тушь для ресниц и детские заколки.

Журналистка не исключила, что ради "трофеев" военный "второй армии мира" мог и убивать украинцев.

"Наворовало для своей бабы телефонов, золотых крестиков и колец. Украло бюджетную тушь для ресниц и с*ка – детские заколки! Наверное, кого-то и убило за все эти подарки для самки", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали российского захватчика, у которого обнаружили украденные у украинцев ювелирные украшения. Его имя – Денис Цыбенко, ему было 27 лет.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram канале. Не ведитесь на фейки!