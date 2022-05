Оккупант, который хвастался планами на убийства украинцев, боится суда в РФ: в СБУ показали переписку

Российский оккупант, который отличился "любовью" к нацизму, теперь боится загреметь за решетку в РФ. Рашист изучает уголовный кодекс страны-агрессора и считает, сколько лет может провести в тюрьме.

Кроме признания в военных преступлениях, оккупант также "засветил" свои фото со свастикой. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Ранее СБУ опубликовала аудиоперехват разговора оккупант Ивана Клименко, который служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Он в разговоре с матерью признался, что намерен убивать мирных граждан Украины.

Однако, когда узнал, что информация о нем попала в сеть, испугался и начал считать, сколько лет тюрьмы ему могут дать в России. СБУ в свою очередь опубликовала переписку напуганного рашиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, уже убившие тысячи невинных украинцев, продолжают наслаждаться безнаказанностью и готовят новые преступления, ничем не отличающиеся от геноцида. Российский оккупант Иван Клименко в разговоре с матерью признается, что намерен убивать в Украине и женщин, и детей.

Ранее СБУ обнародовала аудиоперехват разговора, в котором российские оккупанты признаются, что убивают школьников и стариков. Обстрелы детей, идущих в школу, они называют проявлением "мужества".

