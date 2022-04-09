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"Охота продолжается": украинские защитники захватили вражеские МСТА-Б и БТРы и используют их против оккупантов. Фото
Воины Вооруженных сил Украины в очередной раз захватили трофейную технику. Речь идет о нескольких вражеских БТР и пушке МСТА-Б.
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Командования Сил специальных операций. В ССО отметили, что охота за трофейной техникой продолжается.
При взятии трофеев отличились 8-й полк спецназначения ССО им. князя Изяслава Мстиславича, 3-й отдельный полк СпП им. князя Святослава Храброго, 73-й морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого.
"Охота продолжается! Захваченная пушка вместе с боекомплектом будет прекрасно справляться с задачей по уничтожению российских оккупантов", – говорится в сообщении.
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