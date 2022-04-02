'Охота была успешной': в Генштабе рассказали, как ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пост РФ. Фото

В Луганской области бойцы 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений путинской оккупационной армии. Несмотря на тщательную охрану объекта он был полностью разбит.

Украинские воины даже успели сделать фото результатов "охоты" на оккупантов. Фотографию и подробности впечатляющей операции обнародовали в Генеральном Штабе ВСУ.

Удивительное мужество, героизм и незаурядную выдержку бойцы 81 ОАЭМБр проявили несколько дней назад неподалеку от села Геевка Луганской области.

"Около шести часов утра расчет мобильного противотанкового подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады вышел в определенный район "на охоту". И удача им улыбнулась. Десантники обнаружили важную цель – командно-наблюдательный пункт одного из подразделений противника", - рассказали в ГШ ВСУ.

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Подступиться к "находке" оказалось непросто. Вокруг командного пункта враг выставил посты и "секреты", периметр также патрулировала бронетехника оккупантов.

"Чтобы не выявить себя, десантники скрыто перемещались, несколько раз прячась в кустарниках от проезжающего рядом танка. Наконец заняли выгодную позицию и солдат Максим Ш. первым же пуском из ПТРК уничтожил КСП противника! Воспользовавшись суетой российских оккупантов, десантники быстро покинули район. Но успели сделать фото", - рассказали в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, освобождая Киевщину, два украинских танка уничтожили 10 танков оккупантов.

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