Огрызко: преступления 'биомассы' Путина открыли глаза Западу, членство в НАТО и ЕС приблизилось. Интервью

Во время войны с Россией украинская армия продемонстрировала, что не только отвечает стандартам НАТО, но и превосходит своей боеспособностью ряд армий стран Альянса вместе взятых. Таким образом, Украина заслужила право войти в Северо-Атлантический альянс.

Перспектива членства в Евросоюзе тоже стала более реальной. Преступления российской "биомассы" в Буче на Киевщине открыли глаза большинству западных политиков, которые отныне не будут ограничиваться только "глубокой обеспокоенностью".

Такие заявления в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Как вы оцениваете реакцию Запада, в частности Европы, на преступления российской армии в Буче на Киевщине?

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– Есть надежда, что эти преступления, наконец, окончательно откроют глаза нашим западным партнерам и изменят то циничное отношение, которое мы наблюдали и наблюдаем до сих пор в случаях многих стран НАТО и стран Европейского Союза.

Хочется верить, что после случившегося вряд ли найдутся люди, которые скажут, что это случайность и прочее. Надеюсь, что после всех этих действительно шокирующих репортажей из наших киевских пригородов люди на Западе, наконец, прекратят делать вид, что Россия – это хорошо, что ее нужно любить, что ее нужно поощрять, к чему-то привлекать и т.д. Что этот политический бред, в конце концов, прекратится.

– В последние дни из Германии прозвучало два знаковых заявления. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер признал , что приверженность российскому газопроводу "Северный поток-2" была ошибкой. В то же время бывшая канцлер Ангела Меркель, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Бучу, заявила, что до сих пор считает, что Украине не место в НАТО. Как вы расцениваете первое и второе заявления?

– Мне кажется, что заявление Штайнмайера – это все-таки заявление политического лидера, у которого есть смелость признавать свои ошибки. Это значит, что, несмотря на то, что он был в Социал-демократической партии, очень тесно связанной с путинским режимом, он не был лично зависим от Кремля. Как это, к сожалению, можно сказать о некоторых других членах предыдущей администрации в Германии.

В этом плане заявление госпожи Меркель, безусловно, не говорит в его пользу. Скорее всего, это очередное подтверждение того, что какой-то интерес у госпожи Меркель и ее ближайшего окружения все же был. Потому что нельзя не видеть очевидного. Во времена Меркель Германия стала практически полностью зависима от России в энергетической сфере – это не просто так. Это даже нарушение стандартов ЕС, где четко и ясно сказано, что ни одна страна не должна зависеть более чем на 30% от одного источника поставки энергии.

Германия превысила эти цифры: сегодня она на 40% зависит от поставок российского газа. Это вовсе не случайные вещи. Видимо, там велась целенаправленная деятельность в пользу Путина.

Кстати, на днях Bild, популярная в Германии газета, вышла с интересным сообщением: после приглашения госпожи Меркель в Бучу она уехала во Флоренцию. Это тоже к теме о морали, об ответственности, обо всем том, что называется, в конечном счете, просто человечностью. Это вещи, на которые нельзя не обращать внимания.

– Британский премьер Борис Джонсон делает яркие заявления в поддержку Украины. Но не только заявления. Эта страна оказывает нашей стране колоссальную военную помощь. Можем ли мы только при поддержке одной страны Европы победить в этой войне?

– Все-таки я думаю, справедливости ради, нужно говорить не об одной стране Европы, а о ряде европейских стран, и не только европейских. В первую очередь, речь о США – не забываем, что все-таки они являются главными поставщиками оружия в Украину. Последнее заявление Байдена об очередных 100 млн долл. – это яркое тому подтверждение. Но так же мы не должны забывать и о Чехии, и о Польше, и о Балтийских странах.

Заявления Джонсона, хотя они и эмоциональны, являются признаком того, что многие европейские лидеры действительно начинают просыпаться. И то, что происходит в Украине, не дает им возможности делать вид, что это можно в очередной раз оформить как "глубокую обеспокоенность". Здесь до обеспокоенности дело уже не должно доходить. Это уже кровавые преступления, граничащие с геноцидом, а следовательно, не реагировать на них нельзя.

– Последний вопрос – по поводу перспектив нашего членства в НАТО и в Евросоюзе. Стали ли они более реальными, чем неделю или две назад?

– Самое главное, чтобы наша власть не делала вид, что она отказывается от того, что написано в нашей Конституции. То, что заявил Лавров (мол, Россию не устраивает позиция, что сначала нужно вывести войска, а потом будет какой-то референдум), означает, что все эти предложения – политические фантазии. Россия не собирается идти ни на какие компромиссы, пока эта биомасса – по-другому этих людей я теперь назвать не могу – не будет уничтожена или не будет отогнана как стадо, как орда, которая приходит, но которую изгоняют и с которой иначе не разговаривают.

Поэтому шансы Украины стать членом Альянса сейчас, безусловно, выросли. Потому что украинская армия продемонстрировала нашим уважаемым натовским партнерам, что даже недовооруженная, с малыми возможностями, она стоит гораздо больше, чем многие армии стран НАТО вместе взятые. Президент Зеленский прав, когда говорит: больше не говорите нам, что мы не отвечаем каким-то там стандартам. Вопрос, соответствуют ли натовские армии стандартам, которые демонстрирует украинская армия.

Думаю, было бы абсолютной политической ошибкой утверждать, что Украина готова к какой-то нейтральности. Это полный бред – и от него нужно как можно быстрее отказаться.

А что касается Европейского Союза, то здесь как раз возможности появляются более серьезные. Анонсирован приезд в Украину госпожи Фон дер Ляйен, а это означает, что движение в направлении получения статуса кандидата идет. Это вовсе не гарантия того, что нас завтра примут, но это серьезное политическое решение, от которого вряд ли смогут отказаться даже такие промосковские холуи, каким себя, в частности, показал тот же Орбан.

Если все страны ЕС или НАТО скажут "да", то даже в случае, когда Орбан будет сопротивляться, ему, скорее всего, предложат выбирать: либо быть вместе с этими союзами, либо просто выйти из них. Потому что политическая, экономическая и военная ценность Украины, по сравнению с той же Венгрией, на порядок выше. Это очевидно.