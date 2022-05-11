Огонь, взрывы и превосходящие силы врага: защитники Мариуполя показали 'Азовсталь' изнутри

Боец отдельного отряда специального назначения "Азов", который ежедневно обороняет осажденный россиянами Мариуполь, показал, в каких условиях им приходится выживать. То, что осталось от здания металлургического комбината "Азовсталь", постоянно находится под обстрелами, взрывами, пожарами.

Российские захватчики уничтожили уже второй госпиталь на территории комбината, оставив наших бойцов без медикаментов, хирургических инструментов, даже перевязочных материалов. Запись добровольца опубликовал Telegram-канал "ХС Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Даже тем, у кого легкие ранения, приходится ампутировать конечности, или оставлять их медленно умирать", – указано в сообщении.

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Украинские защитники находятся в подвальном помещении предприятия "Азовсталь", а первый и второй этажи регулярно подвергается ударам ракет и снарядов. Покинуть здание также тяжело из-за массированных обстрелов превосходящей силой врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что разрушенная российскими фашистами территория "Азовстали" ежечасно подвергается бомбардировкам. Оккупанты сбрасывают снаряды на комбинат, несмотря на то, что там остаются в укрытиях мирные жители Мариуполя.

Среди тех, кого удалось эвакуировать из убежищ металлургического завода, нашлись мариупольцы, сумевшие поделиться жуткими воспоминаниями, полученными за два месяца осады. Люди постоянно находились в страхе и рисковали быть похороненными заживо.