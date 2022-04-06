Оформили как стажировку: Путин бросил воевать против Украины курсантов Московского военного командного училища

Российские власти отправили на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища. При этом путинский режим оформил их переброску в нашу страну как стажировку.

Отправка в Украину курсантов подтверждается документами, которые обнаружили у оккупантов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Карты и списки российских оккупантов были найдены у подразделений, который украинские военные уничтожили в Донецкой области. Документы датированы 22 февраля и содержат планы по захвату всей территории Донецкой области.

Кроме того, среди полученных документов Служба безопасности обнаружила талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки, списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов, а также паспорта граждан РФ и военные билеты.

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Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный телефонный разговор российского оккупанта-срочника, которого заставляют подписать контракт. Это делается для того, чтоб поддержать теорию Путина о том, что срочников в Украине нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по информации российского издания Meduza, Путин бросил в Украину солдат-срочников, которых заставили подписать контракт.

Эту же информацию подтвердила мать Ксении Собчак российский сенатор Нарусова. Она рассказала о роте срочников, в которой из 100 бойцов в Россию из Украины вернулись всего четверо.

О большом количестве солдат срочной службы в оккупационных силах в Украине рассказывают сами срочники, попавшие в плен.

А также оккупанты в телефонных разговорах с родными, которые перехватывает украинская разведка, отмечают: в Украине массово воюют срочники по 18 лет, среди которых есть случаи самоубийств.