Давайте еще раз. Для окончательного понимания произошедшего. Крейсер "Москва" создавался для уничтожения авианосцев. Его задачей было на максимальной скорости подойти к авианосной группе и успеть сделать залп. Суммарная мощность залпа с ядерными боеголовками пять с половиной мегатонн.

Для сравнения, мощность Хиросимы — 21 килотонна.

Экипаж крейсера 500 человек. Это вполне себе БТГ. На борту 64 ракеты С-300. Сухопутный дивизион состоит из шести пусковых установок по четыре контейнера. То есть, это примерно три дивизиона. Шестнадцать ракет "Вулкан". Ну, в переводе на сухопутный — примерно дивизион "Искандеров". Это если без ядерных боеголовок. Если с ядерными — двести шестьдесят Хиросим. Две "Осы". Взвод. Двухорудийная установка калибром 130 мм. Считай, две САУ. Одно шестиствольное орудие калибром 30 мм. Считай, два взвода БТР-4. Два пятитрубных торпедных аппарата. Противолодочный реактивный бомбомет на двенадцать стволов. Считай, "Град". Вертолет. Станция РЛС. Станция РЭБ. Ну, это как аэродром подскока.

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"Москва" — флагман Черноморского флота. "Флагманский корабль — корабль, на котором находятся командир или командующий соединения или объединения, (управление (штаб, службы и так далее)) и флагманский командный пункт (ФКП), оборудованный средствами управления. На ФКП развёртываются штабные посты, находятся офицеры связи взаимодействующих соединений и частей (кораблей) флота (флотилии), сухопутных войск и авиации". В переводе на сухопутный — это штаб фронта.

Водоизмещение "Москвы" одиннадцать с половиной тысяч тонн. Это количество железа на 250 танков.

Цена — два миллиарда долларов изначальная и под миллиард остаточная.

А теперь перенесите все это на сушу. Если бы на суше одномоментно были уничтожены: личный состав батальонно-тактической группы, три дивизиона С-300, дивизион "Искандеров", взвод САУ, взвод ЗРК, два взвода БТР, РСЗО, вертолет, станция "Красуха-4", радиолокационна станция обеспечения аэродрома, железа на 250 танков, эшелон с цистернами солярки и ШТАБ ФРОНТА…

Это был бы катастрофический разгром. Это был бы просто полный трындец. За всю войну такого не было. И, наверное, не будет. Это трупами и рваным железом были бы завалены поля.

Не одно поле.

Поля.

Но даже не это главное. Главное, что "Москва" прикрывал переброску десанта в Бердянск и осуществлял большую часть воздушной обороны черноморского флота. Осуществлял воздушное прикрытие кораблей блокады. Должен был осуществлять воздушное прикрытие и командование штурмом Одессы, которую Путин заявил как вторую часть спецоперации. И осуществлял командование операциями на море.

НИЧЕГО ЭТОГО ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ.

Большие десантные корабли могут теперь стоять в порту под прикрытым сухопутного ПВО. Ну или их по одному будет сопровождать "Адмирал Эссен". Но, думаю, это ненадолго. Морская блокада Украины теперь находится под вопросом. Одесская операция теперь находится под большим вопросом. Пробитие коридора до Приднестровья теперь находится под большим вопросом.

То есть, это срыв оперативного командования фронтом.

Фронтом, Карл.

И вот это все было уничтожено одним выстрелом.

ОДНИМ. ВЫСТРЕЛОМ.

Двумя ракетами.

Потеря крейсера "Москва", вероятно, изменит позиции РФ в Черном море — такие выводы британской разведки опубликовало МО Великобритании. Изменит позиции РФ в Черном море… То есть — в регионе. Одним выстрелам Украина изменила соотношение сил ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ.

Теперь вы понимаете, что произошло?