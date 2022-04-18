Одна из ракет попала в шиномонтаж: новые детали вражеского удара по Львову

Одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Львову утром 18 апреля, попала в гражданский объект города – шиномонтаж. В результате преступных действий россиян повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовой. По его словам, предварительно погибли 6 человек. 11 ранены, среди них – 1 ребенок.

Кроме того, мэр рассказал, что из-за ударной волны, вызванной взрывом, разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы.

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Напомним: утром 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре прицельных ракетных удара по городу. Пострадала гражданская инфраструктура.

О российской атаке по Львову написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 апреля местные жители услышали несколько взрывов, испугавших горожан. Однако атаку врага успешно отразили украинские защитники. Взрывы, которые услышали львовяне, были работой систем противовоздушной обороны.